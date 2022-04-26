Экс-акима осудили за получение взятки в Атырауской области

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В Атырауской области вынесен приговор бывшему акиму сельского округа Коптогай Курмангазинского района. Также на скамье подсудимых оказался предприниматель, который дал взятку чиновнику, передает "Ак Жайык".

Уголовное дело было рассмотрено Курмангазинским районным судом по ч.2 ст.366 "Получение взятки в значительном размере", ч.2 ст.367 "Дача взятки в значительном размере", ст.369 "Служебный подлог" и ст.385 "Подделка документов" УК РК.

Судом установлено, что аким получил от директора ТОО взятку в размере 800 тысяч тенге за обеспечение преимущества в тендере путем заключения договора из одного источника и предоставление в регистрирующий орган официальных документов, в которые госслужащий внес ложные сведения.

Оба подсудимых полностью признали свою вину. При назначении наказания суд учел, что бывший аким имеет на иждивении ребенка-инвалида, а у бизнесмена есть престарелые родители.

В итоге первый приговорен к штрафу в размере 32 млн тенге, второй - к штрафу в сумме 16 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что в суде рассматривается уголовное дело в отношении акима сельского округа Коптогай Курмангазинского района. Чиновника обвинили в получении взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966893-eks-akima-osudili-za-poluchenie-vzyatki-v-atyrauskoy-oblasti/