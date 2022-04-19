Акима судят за получение взятки в Атырауской области

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В Атырауской области на рассмотрении в суде находятся ряд уголовных дел в отношении чиновников. Одним из подсудимых оказался аким сельского округа. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении акима сельского округа Коптогай Курмангазинского района.

Чиновника обвиняют в получении взятки от представителя ИП за оказание преимущества в обеспечении победителя путем заключения договора из одного источника.

Также перед судом предстал инспектор управления государственной инспекции труда Атырауской области по факту получения взятки от представителя ТОО за принятие положительного решения после проверки несчастного случая на производстве.

Кроме того, процесс проходит и в отношении руководителя дома культуры Онерпаз Махамбетского района, которого обвиняют в получения взятки за трудоустройство.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудника инспекции транспортного контроля по Атырауской области подозревают в неоднократном получении взяток на общую сумму свыше 10 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965764-akima-sudyat-za-poluchenie-vzyatki-v-atyrauskoy-oblasti/