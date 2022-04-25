Мертвых фламинго в песке обнаружили в Мангистау (видео)

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Туши погибших птиц нашел ребенок в Мангистауской области. Он снял мертвых фламинго на видео, которое выложил в Сеть. Напомним, что розовые фламинго занесены в Красную книгу Казахстана.

Кадры с мертвыми фламинго были сняты в песках Сам Бейнеуского района Мангистауской области, сообщает издание Lada.kz.

На записи можно заметить по меньшей мере пять погибших птиц, лежащих в песке. Видео было снято ребенком.

На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП "ПО "Охотзоопром", Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района, сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира

Отмечается, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

"За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 УК РК (Незаконная охота - прим.ред.) предусмотрено лишение свободы до семи лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет", – подчеркнули в ведомстве.

Розовые фламинго – очень красивые и редкие птицы. Они живут колониями от нескольких десятков до тысячи пар. Фламинго часто селятся на солончаковых озерах и выцеживают корм из соленой воды. Пьют они также солоноватую, или щелочную воду.

Казахстан – это самое северное место в мире, куда прилетают розовые фламинго.

Напомним, что в середине февраля блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал видео, на котором запечатлена стая фламинго, вернувшаяся на озеро Караколь из теплых краев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966605-mertvyh-flamingo-v-peske-obnaruzhili-v-mangistau-video/