Похититель золота с бриллиантами на 40 млн тенге получил срок в Туркестанской области

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В Туркестанской области на скамье подсудимых оказался 24-летний житель Жетысая, который обвинялся в краже золотых украшений с бриллиантами на сумму более 40 миллионов тенге. Его приговорили к лишению свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Преступление произошло в декабре 2021 года в Жетысайском районе.

Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в дом через окно и похитил золотые изделия с бриллиантами на сумму более 40 млн тенге.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. Ранее за кражи его приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.

Несмотря на это, молодой человек пошел на очередное "дело". Похищенное имущество он успел продать, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Стражи порядка провели расследование по ст.188 УК РК "Кража" и передали материалы в суд.

В результате 24-летний парень был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965930-pohititel-zolota-s-brilliantami-na-40-mln-tenge-poluchil-srok-v-turkestanskoy-oblasti/