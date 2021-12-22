Золото с бриллиантами на 44 миллиона похитили в Туркестанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

В Туркестанской области была совершена крупная кража золота с бриллиантами из дома местной жительницы. Сумма ущерба составила 44 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением о краже обратилась местная жительница.

Женщина сообщила, что к ней в дом через окно проникли неизвестные и похитили из спальни золотые изделия с бриллиантами, 1 млн тенге и сотовый телефон. Общая сумма ущерба составила 44 млн тенге.

Факт зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался житель Жетысая. Он помещен под стражу.

Выяснилось, что злоумышленник прознал о хранящихся в доме золотых украшениях и деньгах, поэтому пошел на кражу.

Иллюстративное фото: polisia.kz

Изъятое в качестве вещественных доказательств похищенное имущество вернули законной владельце.

Следствие устанавливает причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947908-zoloto-s-brilliantami-na-44-milliona-pohitili-v-turkestanskoy-oblasti/