Госслужащего подозревают в получении взяток на сумму 10 млн тенге в Атырауской области

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В отношении должностного лица инспекции транспортного контроля по Атырауской области проводится досудебное расследование. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, госслужащего подозревают в неоднократном получении взяток на общую сумму свыше 10 млн тенге.

Незаконное вознаграждение платили лица, занимающиеся грузоперевозками, за беспрепятственный проезд по дорогам республиканского значения, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство.

С санкции следственного суда подозреваемый взят под домашний арест. В настоящее время проводятся следственные действия. Иную информацию в Антикоррупционной службе по Атырауской области не разглашают.

Отмечается, что окончательная оценка его действиям будет дана судом.

Напомним, ранее стало известно, что расследуется уголовное дело в отношении руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и главы отдела данного ведомства. Чиновников подозревают в получении взяток в размере от 30 000 до 70 000 тенге за беспрепятственное продление инвалидности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965757-gossluzhaschego-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatok-na-summu-10-mln-tenge-v-atyrauskoy-oblasti/