Высокопоставленные чиновники попали под следствие в Атырауской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников. Их подозревают в получении взяток на системной основе. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В Антикоре рассказали, что расследуется уголовное дело в отношении руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и главы отдела данного ведомства.

Их подозревают в получении взяток на системной основе в размере от 30 000 до 70 000 тенге за беспрепятственное продление инвалидности.

Иную информацию в интересах следствия в Антикоррупционной службе не разглашают.

Напомним, также в Атырауской области в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего замакима региона Нурлана Таубаева. Недавно прокурор запросил для экс-чиновника 11 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965274-vysokopostavlennye-chinovniki-popali-pod-sledstvie-v-atyrauskoy-oblasti/