Более 20 дел по фактам вывода денег из Казахстана расследует Генпрокуратура

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства высказался о возврате незаконно вывезенных из страны средств, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы Минфина, его ведомство совместно с Нацбанком анализирует всю статистику и информацию.

"Мы передавали в Агентство по финмониторингу около 8 случаев. Они должны были провести досудебное расследование, а после, если необходимо будет, будут (возбуждены – прим. ред.) уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах одного миллиарда долларов США по 8 случаям.

Генеральная прокуратура расследует более 20 уже заведенных уголовных дел. По ним сумма ущерба также оценивается около 1 млрд долларов. Но более подробную информацию они могут дать сами", – проинформировал Жамаубаев.

Напомним, накануне глава АФМ Элиманов доложил Токаеву, что его ведомство расследует 7 уголовных дел по выводу капитала за пределы Казахстана. Наложен арест на 28 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965711-bolee-20-del-po-faktam-vyvoda-deneg-iz-kazahstana-rassleduet-genprokuratura/