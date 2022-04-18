Семь дел по незаконному выводу капитала из страны расследуют в АФМ

Касым-Жомарт Токаев и Жанат Элиманов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Что они обсудили при встрече, рассказывается на .

В ходе встречи президенту было доложено о результатах деятельности Агентства в первом квартале текущего года.

Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила 62 млрд тенге.

Как сообщил Жанат Элиманов, в рамках комплексного плана на 2021-2023 годы принимаются системные меры по снижению уровня теневой экономики. В таможенной сфере возбуждено 34 уголовных дела. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила 10 млрд тенге.

Президент был проинформирован о расследовании фактов хищения 20,5 млрд тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

Как доложил председатель агентства, особое внимание уделяется разрешению социальных проблем в обществе. В рамках проекта "Тариф" продолжается работа по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.

В Мангистауской области расследуется дело в отношении должностных лиц министерства энергетики, акимата области и электронных торговых площадок по признакам спекуляции при реализации сжиженного газа.

В рамках поручения президента продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня расследуется 7 уголовных дел, наложен арест на 28 млн долларов.

Отметив важность действий Агентства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и снижению теневой экономики, глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности.

По мнению президента, правоохранительные и контролирующие органы должны оперативно реагировать на обращения предпринимателей и не ущемлять их права.

Касым-Жомарт Токаев считает, что малый и средний бизнес нуждается в особой поддержке государства, и здесь роль АФМ имеет важное значение.

Общая задача правоохранительных и контролирующих органов – содействие созданию в стране благоприятной предпринимательской атмосферы в целях обеспечения устойчивого развития нашей экономики.

Напомним, несколько дней назад глава МНЭ Алибек Куантыров заявил, что за годы независимости из Казахстана было незаконно выведено порядка 100 млрд долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965573-7-del-po-nezakonnomu-vyvodu-kapitala-iz-strany-rassleduyut-v-afm/