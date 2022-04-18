Застали в белье: друзья пришли посмотреть на трансгендера и лишились свободы в Актобе

Иллюстративное фото: pexels.com

Парень сменил пол на женский и выступал травести-артистом в Нур-Султане, а потом стал оказывать эскорт-услуги мужчинам в Актобе. Однажды к нему приехали трое приятелей и ограбили. В итоге их всех лишили свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда Актобе.

На скамье подсудимых оказались трое парней 23, 27 и 28 лет. Один из них узнал, что его знакомый по танцевальной школе сменил пол на женский и предоставляет эскорт-услуги.

Приятели через соцсети узнали телефон, созвонились и договорились о встрече.

В суде друзья объясняли, что им было просто интересно посмотреть на трансгендера и поговорить с ним. Поэтому ночью они явились к нему домой.

Дверь им открыл хозяин в белье, он не ожидал, что придут сразу трое, ведь договаривались, что клиент будет один.

В итоге один непрошенный гость завел трансгендера в зал, а двое других в это время забрали из квартиры сотовые телефоны, наушники и кошелек со 120 тыс. тенге, после чего ушли.

Полицейские нашли молодых людей. Еще в ходе досудебного следствия потерпевший рассказал, что сделал операцию по смене пола.

Потом в Нур-Султане работал артистом травести, но весной 2021 года приехал в Актобе, где занимался проституцией, оказывал интим-услуги мужчинам. В суде теперь уже девушка отметила, что простила обвиняемых, ущерб они возместили.

Суд приговорил троих актюбинцев за ограбление к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Актобе был вынесен приговор по похожему случаю. Тогда мужчину в женской одежде избили за занятие проституцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965627-zastali-v-bele-druzya-prishli-posmotret-na-transgendera-i-lishilis-svobody-v-aktobe/