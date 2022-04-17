Массовую драку на центральной площади Жезказгана сняли на видео

Кадр из видео: Telegram-канал etozhez

На центральной площади Жезказгана произошла массовая драка. Участники задержаны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

В социальных сетях распространяется видеозапись массовой драки, произошедшей в Жезказгане. На видео запечатлено, как группа молодых парней избивает друг друга. При этом за происшествием наблюдают несколько человек, которые даже не пытаются остановить дерущихся.

Происшествие не осталась без внимания полицейских. Практически сразу же участники массовой драки были задержаны.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали распространяемую в Сети запись.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Сотрудниками патрульной полиции установлены участники инцидента и доставлены в Управление полиции города Жезказган. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, в конце марта в Жезказгане на видео попала другая массовая драка с участием несовершеннолетних. По данному факту также было начато расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965441-massovuyu-draku-na-tsentralnoy-ploschadi-zhezkazgana-snyali-na-video/