Массовая драка попала на видео в Жезказгане

Кадр из видео очевидца: instagram.com/my.zhez

Драка с участием несовершеннолетних попала на видео в Жезказгане. Участники конфликта задержаны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Массовая драка произошла 25 марта, однако видео конфликта появилось в социальных сетях только сегодня. На видео запечатлено, как несколько парней избивают одного.

Видеозапись прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

"В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео драки. Полицейские установили, что данный конфликт произошел в городе Жезказган 25 марта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции Жезказгана задержали подозреваемых - четверых молодых людей в возрасте 17-18 лет", - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство" УК РК. Обстоятельства устанавливаются.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия и не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним, беременным и лицам с неустойчивой психикой!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962289-massovaya-draka-popala-na-video-v-zhezkazgane/