Жителя Шымкента арестовали за попытку изнасилования дочери

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В Шымкенте помещен под стражу мужчина, которого подозревают в развращении собственной 11-летней дочери. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Otyrar.kz.

22 марта в полицию с заявлением обратилась жительница Шымкента. Она сообщила, что ее муж пытался изнасиловать собственную 11-летнюю дочь.

"В полицию о сексуальном домогательстве со стороны отца в отношении собственной дочери обратилась местная жительница. В данное время следователями Енбекшинского РУП проводится досудебное расследование по ст.124 УК РК "Развращение малолетнего лица", - сообщили в ДП Шымкента.

В ведомстве дополнили, что назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Напомним, ранее стало известно, что в Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании 4-летней девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965383-zhitelya-shymkenta-arestovali-za-popytku-iznasilovaniya-docheri/