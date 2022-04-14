4-летнюю девочку изнасиловали в Алматинской области

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В Алматинской области задержали 43-летнего подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки, которая сейчас находится под наблюдением медиков. Факт подтвердили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация распространилась в регионе в виде слухов. Якобы в одну из больниц госпитализировали 4-летнего ребенка, ставшего жертвой изнасилования.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что 13 апреля в Енбекшиказахском районе по подозрению в изнасиловании малолетней был задержан 43-летний житель Кызылординской области.

"Подозреваемый 1978 года рождения помещен под стражу. Предположительно, последние несколько дней он гостил у семьи потерпевшей и в момент совершения преступления был в алкогольном опьянении.

Сейчас по факту проводится расследование, предусмотренное ст.120 ч.4 УК РК (Изнасилование). Ребенок находится под наблюдением медиков", - сообщили в ведомстве.

Здесь дополнили, что с начала года в регионе зарегистрировано 10 изнасилований несовершеннолетних, возраст которых варьируется от 3 до 17 лет. Большинство подозреваемых - из близкого окружения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965078-4-letnyuyu-devochku-iznasilovali-v-almatinskoy-oblasti/