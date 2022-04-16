Двух женщин жестоко избили за грубый ответ в кафе Уральска

Место происшествия. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Стали известны подробности жестокого избиения двух женщин, которых нашли 8 марта лежащими на земле в крови в центре Уральска. Как выяснилось, одному из посетителей кафе на понравился грубый ответ, поэтому он и устроил расправу, передает телеканал "Астана".

Оказалось, что тем вечером дамы отмечали Международный женский день в кафе. На троих было выпито две бутылки водки. Праздник близился к завершению, но на выходе с другим гостем заведения завязался конфликт.

Молодому человеку не понравилось, в каком тоне с ним разговаривали. Поэтому, судя по появившимся в соцсетях фото, он устроил настоящую бойню.

Несколько дней одна из пострадавших с черепно-мозговой травмой лежала в больнице. Сейчас следствие проводит экспертизы, чтобы установить, был ли факт изнасилования.

Расследование проводится по статье "Хулиганство".

Как пояснил начальник Абайского отдела полиции ДП ЗКО Самат Аисов, это преступление относится к категории средней степени тяжести. Поэтому возможно примирение сторон. Однако если потерпевшие будут настаивать на наказании, то уголовное дело направят в суд.

Напомним, ночью 8 марта в Уральске сильно избили двух девушек. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. На них были запечатлены лежащие на земле окровавленные пострадавшие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965339-dvuh-zhenschin-zhestoko-izbili-za-grubyy-otvet-v-kafe-uralska/