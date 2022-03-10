Двух окровавленных девушек нашли лежащими на земле в центре Уральска

Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Уральска расследуют жуткое избиение двух девушек, которое произошло ночью 8 марта. Кадры распространились в социальных сетях, передает корреспондент NUR.KZ.

На фото запечатлены лежащие на земле окровавленные девушки. Подпись под сообщениями гласила, что их якобы убили в подземном переходе кафе, расположенном в центре Уральска.

Полицейские прокомментировали рассылку.

"8 марта в 05.00 часов неизвестный, находясь в кафе по проспекту Абая, из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения двум женщинам.

После осмотра врачей потерпевшие были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. Принятыми мерами установлен и задержан мужчина 2000 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Проводится досудебное расследование по ст.293 ч.2 УК РК (Хулиганство)", - сообщили в департаменте полиции ЗКО.

В управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии пострадавших.

По информации ведомства, девушка 1990 года рождения находится в отделении нейрохирургии городской больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма. Состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

Другая избитая 1988 года рождения после оказания помощи была направлена на амбулаторное лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960060-dvuh-okrovavlennyh-devushek-nashli-lezhaschimi-na-zemle-v-tsentre-uralska/