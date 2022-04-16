Павлодарца арестовали за комментарии в соцсети о переименовании города

Павлодар. Фото: NUR.KZ

59-летнего павлодарца арестовали за оскорбительные комментарии в социальных сетях. Мужчина высказался о петиции по поводу переименования города. Об этом сообщается на официальном сайте областного суда.

Дело рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара.

Установлено, что 13 апреля в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили в одном из пабликов в Instagram комментарии пользователя, оскорбляющие честь и достоинство жителей страны.

Тем самым он нарушил общественный порядок и спокойствие, что является мелким хулиганством.

В суде павлодарец полностью признал вину и пояснил, что в паблике освещалась петиция о переименовании города, а он оставил оскорбительные комментарии в адрес казахстанцев, о чем сожалеет.

Суд признал 59-летнего мужчину виновным по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и арестовал на трое суток.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Сети появилась петиция с предложением переименовать Петропавловск в Кызылжар, а Павлодар - в Ертыс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965338-pavlodartsa-arestovali-za-kommentarii-v-sotsseti-o-pereimenovanii-goroda/