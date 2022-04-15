Стиральные порошки известных марок подделывали в Шымкенте
Деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактных стиральных порошков компании The Procter&Gamble пресекли в Шымкенте, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.
В цеху подделывали порошки марок Tide, Ariel и "Миф".
Сотрудниками АФМ были обнаружены и изъяты 1 790 мешков контрафактной продукции, сырье и оборудование для изготовления, взвешивания и фасовки товара.
В ведомстве напомнили, что агентство продолжает активную работу по выявлению фактов незаконного использования товарных знаков на территории РК.
Напомним, не так давно подпольные цеха по производству алкоголя выявили сотрудники АФМ в Туркестанской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965280-stiralnye-poroshki-izvestnyh-marok-poddelyvali-v-shymkente/