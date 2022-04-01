Подпольные цеха по производству алкоголя выявили в Туркестанской области (видео)

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Сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

Как отметили специалисты, в основном в подобных цехах алкоголь производится кустарным способом, часто в антисанитарных условиях. Такая продукция является особо опасной для жизни и здоровья населения.

В результате следственно-оперативных действий в Туркестанской области ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельного алкоголя.

Сотрудниками АФМ была изъята алкогольная продукция известных брендов. Оперативники нашли более 3 тыс. бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963096-podpolnye-tseha-po-proizvodstvu-alkogolya-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti-video/