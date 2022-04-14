Арестованный гендиректор Павлодарского НХЗ исключен из партии Amanat

Оспанбек Алсеитов. Фото: instagram.com/os.alseitov

Задержанного и арестованного генерального директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Оспанбека Алсеитова исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата. Об этом стало известно на очередной сессии областного маслихата, передает Pavlodarnews.kz.

По словам секретаря Павлодарского областного маслихата Ернура Айткенова, депутат Оспанбек Алсеитов исключен из партии Amanat на основании постановления политбюро от 24 февраля 2022 года.

"В соответствии с Законом "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" полномочия депутата маслихата прекращаются досрочно в случае выхода депутата из политической партии, от которой он избран", - пояснил секретарь маслихата.

Мандат депутата передали Дулату Абетжанову.

Напомним, в отношении генерального директора Павлодарского нефтехимического завода проводится досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере). Следственный суд санкционировал арест Оспанбека Алсеитова на 2 месяца.

Также недавно стало известно, что в отношении руководства ПНХЗ расследуется уголовное дело по факту злоупотребления доминирующим положением в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965041-arestovannyy-gendirektor-pavlodarskogo-nhz-isklyuchen-iz-partii-amanat/