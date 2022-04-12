Уголовное дело возбудили против руководства Павлодарского НХЗ

Фото: с официальной страницы ПНХЗ в Facebook

В ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" выявили факты злоупотребления своим доминирующим положением в виде установления высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2021 году. Начато расследование, сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Павлодарской области в рамках межведомственной проверки деятельности ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" под руководством региональной прокуратуры выявил факты злоупотребления доминирующим положением в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2021 году.

Заключение ведомства было направлено в ДЭР для принятия процессуального решения.

"31 марта зарегистрировано досудебное расследование (возбуждено уголовное дело) в отношении руководства ПНХЗ", - сообщили в агентстве.

Напомним, в феврале стало известно о задержании генерального директора Павлодарского нефтехимического завода Оспанбека Алсеитова и других лиц. Дело было возбуждено по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964707-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-rukovodstva-pavlodarskogo-nhz/