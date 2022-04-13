Экс-главу департамента экологии осудили в Актобе

Нуржан Аккул. Фото: kerek-info.kz

Вынесен приговор бывшему руководителю департамента экологии по Актюбинской области. Нуржана Аккула обвиняли в получении взятки от бизнесмена в сумме 400 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 Актобе.

61-летнего Нуржана Аккула уволили с должности руководителя департамента экологии по Актюбинской области в феврале текущего года.

Сегодня суд за получение взятки в 400 тысяч тенге приговорил его к штрафу в 12 миллионов тенге (30-кратный размер от суммы незаконного вознаграждения).

В пресс-службе суда отметили, что взятку госслужащий получил, когда руководил управлением природных ресурсов и регулирования природопользования.

Начинал свою трудовую деятельность Нуржан Аккул с должности старшего экономиста районного отдела финансов.

Работал также акимом и заместителем акима в разных районах Актюбинской области, а потом возглавил департамент экологии.

Напомним, в марте в соцсетях появилась информация о том, что против чиновника возбудили уголовное дело. В акимате региона подтвердили эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964908-eks-glavu-departamenta-ekologii-osudili-v-aktobe/