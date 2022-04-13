Экс-главу департамента экологии осудили в Актобе
Вынесен приговор бывшему руководителю департамента экологии по Актюбинской области. Нуржана Аккула обвиняли в получении взятки от бизнесмена в сумме 400 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 Актобе.
61-летнего Нуржана Аккула уволили с должности руководителя департамента экологии по Актюбинской области в феврале текущего года.
Сегодня суд за получение взятки в 400 тысяч тенге приговорил его к штрафу в 12 миллионов тенге (30-кратный размер от суммы незаконного вознаграждения).
В пресс-службе суда отметили, что взятку госслужащий получил, когда руководил управлением природных ресурсов и регулирования природопользования.
Начинал свою трудовую деятельность Нуржан Аккул с должности старшего экономиста районного отдела финансов.
Работал также акимом и заместителем акима в разных районах Актюбинской области, а потом возглавил департамент экологии.
Напомним, в марте в соцсетях появилась информация о том, что против чиновника возбудили уголовное дело. В акимате региона подтвердили эту информацию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964908-eks-glavu-departamenta-ekologii-osudili-v-aktobe/