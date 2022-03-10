Акимат: Экс-глава департамента экологии по Актюбинской области находится под подпиской

Нуржан Аккул. Фото: instagram.com/akkulnurzhan

Несколько дней назад в соцсетях появилась новость о том, что на руководителя департамента экологии по Актюбинской области возбудили уголовное дело. Сегодня в акимате региона подтвердили эту информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"По моей информации, бывший руководитель департамента экологии подозревается в том, что в декабре прошлого года вымогал у предпринимателя 400 тысяч тенге. Сейчас он сотрудничает со следствием, признает вину. В связи с этим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщил первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров.

Также он отметил, что Нуржан Аккул уволен в феврале этого года приказом министра экологии.

Сейчас фактически является безработным, а должность руководителя департамента теперь вакантна.

Нуржан Аккул работал главным экологом Актюбинской области с апреля 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960002-akimat-eks-glava-departamenta-ekologii-po-aktyubinskoy-oblasti-nahoditsya-pod-podpiskoy/