Женщина нашла свою знакомую убитой в Костанайской области

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8 апреля в городе Лисаковске женщина пришла в гости к своей 56-летней знакомой и обнаружила ее мертвой. В квартиру она смогла войти, потому что дверь была не заперта, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть женщины была насильственной.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием преступления.

Другие сведения в интересах следствия в ДП Костанайской области не разглашают.

Напомним, в марте в поселке Сарыколь произошло двойное убийство. В частном доме односельчанин обнаружил тела мужчин 1974 и 1965 годов рождения с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек 2001 года рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964774-zhenschina-nashla-svoyu-znakomuyu-ubitoy-v-kostanayskoy-oblasti/