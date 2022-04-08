Девушка тайно оформила кредит на свекровь в Туркестанской области

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Жительница Казыгуртского района обратились в полицию и заявила, что стала жертвой мошенничества. Женщина рассказала, что неизвестные оформили на ее имя кредит на сумму 250 тысяч тенге. Оказалось, что к этому причастна ее невестка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Сельчанка узнала о кредите, когда из банка поступило извещение о задолженности. Она сразу написала заявление в полицию и попросила о помощи.

Стражи порядка зарегистрировали факт по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства была задержана молодая женщина, которая оказалась невесткой заявительницы.

Выяснилось, что девушка тайно оформила кредит на свою свекровь, а деньги потратила на собственные нужды.

Сейчас в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что такие случаи в Туркестанской области происходят периодически. Ранее другая женщина оформила кредит на свекровь и потратила все деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964198-devushka-tayno-oformila-kredit-na-svekrov-v-turkestanskoy-oblasti/