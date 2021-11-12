Невестка оформила кредит на свекровь и потратила все деньги в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Туркестанской области задержали молодую невестку, которая тайно оформила кредит на свекровь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестные оформили на ее имя кредит в размере 880 тысяч тенге. Об этом она узнала, когда пришло извещение из банка.

Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась невестка потерпевшей, ранее судимая за кражу.

Выяснилось, что молодая сельчанка оформила кредит от имени свекрови, а деньги потратила на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941892-nevestka-oformila-kredit-na-svekrov-i-potratila-vse-dengi-v-turkestanskoy-oblasti/