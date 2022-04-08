Мужчина поджег дом после ссоры с женой в Туркестанской области

Место происшествия. Фото: ДП Туркестанской области

В Байдибекском районе мужчина после конфликта с женой умышленно поджег 4-комнатнй дом. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

В доме сельчанки помимо бытовых предметов находились золотые изделия. В результате инцидента ей был нанесен ущерб в размере 3 млн тенге.

Данный факт зарегистрировали по ч.2 ст.202 УК РК "Уничтожение или повреждение чужого имущества путем умышленного поджога".

Стражи порядка после получения сообщения провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что между супругами возникли семейные разногласия. После чего мужчина в нетрезвом состоянии устроил пожар в доме и причинил материальный ущерб.

Сейчас подозреваемый помещен под стражу. В отношении него проводится досудебное расследование.

Напомним, в феврале текущего года житель Алматинской области тоже после ссоры с женой сжег собственный дом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964123-muzhchina-podzheg-dom-posle-ssory-s-zhenoy-v-turkestanskoy-oblasti/