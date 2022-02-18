Мужчина после ссоры с женой сжег дом в Алматинской области

Место происшествия. Фото: ДП Алматинской области

44-летний житель Талгарского района после ссоры с женой поджег собственный дом. Супруге и двоим детям удалось спастись, но семья осталась без крыши над головой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

15 февраля в одном из дачных массивов Талгарского района произошел пожар в частном доме из пяти жилых комнат. После локализации огня выяснилось, что строение подожгли умышленно.

Место происшествия. Фото: ДП Алматинской области

Виновником оказался глава семьи, который решился на этот поступок, поссорившись с женой.

Было установлено, что дом подожгли изнутри, воспользовавшись легковоспламеняющимся веществом. Женщине с детьми удалось выбраться на улицу, а хозяина вызволили сбежавшиеся на шум соседи.

Место происшествия. Фото: ДП Алматинской области

"По факту поджога дома проводится уголовное расследование, предусмотренное ст.202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Назначены экспертизы. Окончательное решение будет принято по завершении расследования", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956761-muzhchina-posle-ssory-s-zhenoy-szheg-dom-v-almatinskoy-oblasti/