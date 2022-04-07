Покушение на Токаева: КНБ не подтвердил сенату информацию о том, что задержанный – журналист

Задержанный. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты ответил на вопрос журналистов о том, что к этому часу известно о задержании человека, который якобы готовился к покушению на президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили Ашимбаеву, что ранее в Сети появлялась информация о том, что человек, который собирался напасть на президента, якобы был журналистом.

"Я тоже знаю, что была подобная информация, вышла в Telegram-каналах. Скажу вам честно, КНБ (Комитет национальной безопасности – прим. ред.) нам пока еще не подтвердил эту информацию.

Нам нужно понять, кто он, мы еще не получили официальную информацию. Еще никто не давал официальную информацию.

Поэтому, если появится информация об этом человеке официально, только тогда мы сможем понимать, как это произошло, почему это произошло. Тогда я смогу ответить на это вопрос", – заявил Ашимбаев.

В конце прошлой недели КНБ сообщил о задержании мужчины, который якобы планировал покушение на жизнь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Представили подозреваемого как агента иностранной разведки. Сообщалось, что при обыске у него изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотики и крупную сумму денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963929-pokushenie-na-tokaeva-knb-ne-podtverdil-senatu-informatsiyu-o-tom-chto-zaderzhannyy-zhurnalist/