Осужденному экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву стало плохо в зале суда

Алмазбек Атамбаев. Фото: Telegram/Sputnik Кыргызстан

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время заседания по делу об октябрьских событиях. Отмечается, что впервые за полгода его удалось привести в зал суда, передает Sputnik Кыргызстан.

Как утверждает адвокат Атамбаева, судья 1 апреля постановил привести экс-президента на заседание принудительно. Ранее его пытались доставить в суд, но тогда он отказался выходить из машины.

Во время суда самочувствие Атамбаева ухудшилось. Пришлось вызвать медиков. Судебный процесс отложили на завтра, 5 апреля, в 10:00 по местному времени. Наряду с этим адвокаты бывшего кыргызского президента требуют отвода судьи.

Во время правления Сооронбая Жээнбекова условия содержания, как говорит Атамбаев, были хуже, чем при действующем президенте Жапарове.

"Со мной надо по-честному. Все эти суды на самом деле цирк. Я письменно каждый раз прошу проводить суды без меня. Я не был на судах по Батукаеву, делали бы так. Пусть пожизненное дадут, все равно однажды я выйду", - сказал Атамбаев журналистам.

Напомним, в июне 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам за освобождение криминального авторитета.

А в октябре того же года во время массовых беспорядков в стране протестующие освободили его из-под стражи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963362-osuzhdennomu-eks-prezidentu-kyrgyzstana-almazbeku-atambaevu-stalo-ploho-v-zale-suda/