Молодую женщину убили в пригороде Уральска

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Жителя Уральска подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Мужчину задержали по "горячим следам" после обнаружения тела 33-летней женщины с признаками насильственной смерти, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел в поселке Деркул (находится в подчинении администрации Уральска). Здесь было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 36-летнего подозреваемого.

Установлено, что между мужчиной и молодой женщиной в процессе распития алкоголя возникла ссора. Последней были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК (Убийство).

Напомним, ранее ДП Западно-Казахстанской области распространил фоторобот и видео с подозреваемой в жестоком убийстве. Само преступление произошло 9 марта, в результате чего погибла пенсионерка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963130-moloduyu-zhenschinu-ubili-v-prigorode-uralska/