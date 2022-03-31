Мужчину с обмороженными ногами убили в ВКО

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Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы за убийство инвалида. Сейчас он отбывает свой срок в колонии максимальной безопасности ОВ 156/6 в Восточно-Казахстанской области. Заключенный рассказал, что предшествовало преступлению, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Владимир (имя изменено - прим. ред.) проживал в одном из сел Восточно-Казахстанской области со своей семьей. Мужчина часто ходил в гости к соседу, который жил со своей гражданской женой. Они общались, выпивали.

В осенний вечер Владимир вместе со знакомым снова оказался в гостях у соседа.

"Иван не мог ходить и пил с нами, лежа на диване. У него когда-то были обморожены ноги, на одной ноге не было пальцев, на другой - полступни. Он передвигался при помощи костыля, но последние полгода вообще не мог ходить", - рассказывает осужденный.

Через какое-то время разгоряченные спиртными напитками мужчины поссорились. Владимир говорит, что он рассвирепел, когда сосед назвал его представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Я был пьян и ударил лежащего на диване Ивана по лицу, потом по туловищу, затем уже происходящее плохо помню. После чего мы с моим приятелем заснули за столом. Когда утром проснулись, обнаружили, что сосед мертв", - говорит Владимир.

Он поспешил скрыться с места происшествия, а его знакомый позвонил в полицию. Стражи порядка задержали Владимира в Усть-Каменогорске. Сейчас он утверждает, что у него не было умысла убивать соседа. Раскаивается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962956-muzhchinu-s-obmorozhennymi-nogami-ubili-v-vko/