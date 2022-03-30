Схроны с пистолетами, автоматами и ружьями нашли в Алматинской области

Найденное оружие. Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы обнаружили схроны с оружием, принадлежащим, предположительно, одной из организованных преступных группировок. Все 78 единиц оружия были изъяты, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как указали в полиции, данная операция проводилась при содействии городского ДКНБ.

Замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков сообщил, что за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений были задержаны и взяты под стражу пятеро членов ОПГ.

Стражи порядка выяснили, что задержанные организовали несколько тайных схронов на территории Алматинской области.

В тайниках правоохранители обнаружили два автомата Калашникова (АКС), два боевых пистолета системы "Макаров" и "ТТ", три нарезных охотничьих карабина, два гладкоствольных винчестера, 13 обрезов охотничьих ружей, 53 охотничьих ружья и три травматических пистолета.

"У членов ОПГ также изъяты две боевые и четыре светошумовые гранаты, четыре ножа, две переносные радиостанции, а также различные спецсредства: оптические прицелы, бронежилет, дубинка и другие", - отметил Абильбеков.

Подчеркивается, что последний из тайников был обнаружен накануне.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК.

Изъятое оружие и боеприпасы направили на экспертизу, по результатам которой будет установлено их происхождение и принадлежность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962768-shrony-s-pistoletami-avtomatami-i-ruzhyami-nashli-v-almatinskoy-oblasti/