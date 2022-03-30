Орудие преступления. Фото: ДП ВКО

Встреча знакомых закончилась убийством в Усть-Каменогорске. В правоохранительные органы позвонила девушка и сообщила, что ее отцу требуется помощь. Оказалось, что мужчины нанесли ножевые ранения друг другу, один из них скончался, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве рассказали, что в начале марта на оперативный канал "102" поступил звонок от девушки. Она сообщила, что ее отец просит помощи стражей порядка.

При проверке было установлено, что житель Усть-Каменогорска распивал алкоголь вместе со своим 61-летним знакомым.

Вскоре между ними возникла ссора, в ходе которой оба нанесли друг другу ножевые ранения. В итоге приятель мужчины скончался на месте происшествия.

Полицейские задержали 58-летнего жителя областного центра. Он дал признательные показания. Подозреваемого поместили под стражу.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК "Убийство", санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962757-vstrecha-znakomyh-zakonchilas-ubiystvom-v-ust-kamenogorske/