Аким Усть-Каменогорска опубликовал фото с дворниками

Жаксылык Омар с дворниками акимата. Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с дворниками и отметил, что многие из нас редко замечают людей, которые своим трудом создают чистоту и уют в городе.

"Многие из нас редко замечают людей, которые работают вокруг нас. Своим простым, скромным трудом создают чистоту и уют во всем городе. Но от этого важность такой работы не уменьшается", - написал глава Усть-Каменогорска.

Он добавил, что всегда старается прийти на работу пораньше, но при этом оказывается у акимата позже Нурлана и Ануархана Кожаевых.

"Уже семь лет они работают дворниками в городском акимате. Приходят на работу раньше всех, наводят порядок, прибирают мусор, зимой вычищают снег.

Это важная для всех нас работа. Создавать комфорт для своих коллег и посетителей акимата. И эту работу Нурлан аға и Ануархан аға делают честно, качественно, добросовестно. Мои уважение и благодарность им и всем людям, которые в любую погоду заботятся о своем городе и о своих земляках", - отметил Жаксылык Омар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956602-akim-ust-kamenogorska-opublikoval-foto-s-dvornikami/