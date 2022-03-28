Как власть расследует случаи ценового сговора, рассказали в Акорде

Иллюстративное фото: ozanuysal / Getty Images

В официальном Telegram-канале Акорды "БОРТ N1" опубликовали пост, в котором рассказали о расследовании фактов ценового сговора в стране.

Как указывается в сообщении, еще 5 января, в разгар массовых протестов в стране, Касым-Жомарт Токаев поручил провести оперативное расследование на предмет ценового сговора.

"Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий", - сказал тогда президент.

В пресс-службе Акорды рассказали о результатах проведенной работы. Так, за прошедшее время были завершены расследования в отношении 6 крупных оптовых поставщиков сжиженного нефтяного газа.

Кроме того, совершены следующие действия:

Выявлено, что реализаторы сжиженного нефтяного газа, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации;

Вынесено судебное решение в отношении ТОО "Казахойл Актобе" (не вступило в силу) о наложении административного штрафа;

"Возбуждены и переданы в суд административные дела в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз" и ТОО "СП КазГерМунай";

Возбуждены уголовные дела в отношении ТОО "Petrosun" и ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", материалы дела в отношении АО "НК КазМунайГаз" переданы в Агентство по финансовому мониторингу;

Установлены факты необоснованного сокращения объемов реализации сжиженного нефтяного газа в действиях ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод".

Помимо этого, Агентство по защите и развитию конкуренции ведет 193 расследования в отношении субъектов розничной реализации сжиженным нефтяным газом, из них 89 проводятся совместно с Генеральной прокуратурой.

Также установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 65 субъектов рынка.

Возбуждены административные дела в отношении 45 субъектов, материалы направлены в суд. Общая сумма наложенных административных взысканий составила 92 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962475-kak-vlast-boretsya-s-faktami-tsenovogo-sgovora-rasskazali-v-akorde/