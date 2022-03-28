Подростков задержали по подозрению в разбойном нападении на аптеку в Таразе (видео)

Кадр из видео с камеры наблюдения: ДП Жамбылской области

Подозреваемых в разбойном нападении на аптеку задержали полицейские Тараза, сообщается в официальном Instagram ДП Жамбылской области.

Нападение произошло в минувшую пятницу вечером. Двое неизвестных в медицинских масках ворвались в аптеку. Угрожая предметом, похожим на пистолет, разбили витринную стойку, перелезли через прилавок и похитили деньги.

По данному факту было начато расследование по статье "Разбой". В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по "горячим следам" задержали подозреваемых. Ими оказалась двое 17-летних парней.

Они признали свою вину. Подозреваемых поместили в ИВС. Ведется следствие.

Напомним, что разбойное нападение на аптеку в Таразе попало на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962460-podrostkov-zaderzhali-po-podozreniyu-v-razboynom-napadenii-na-apteku-v-taraze-video/