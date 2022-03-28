Разбойное нападение на аптеку попало на видео в Жамбылской области

Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

Полиция Жамбылской области разыскивает двоих мужчин, ограбивших аптеку в Таразе - разгромное нападение запечатлели камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовала официальная Instagram-страница Департамента полиции Жамбылской области.

В полиции сообщили, что ограбление было совершено еще 25 марта примерно в 22:30.

Двое мужчин в медицинских масках ворвались в аптеку и, угрожая фармацевтам предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы 37 тыс. тенге. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 192 УК РК "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в производственное помещение".

"Весь личный состав полиции ориентирован на розыск и задержание подозреваемых, в отделы полиции направлены ориентировки с приметами указанных лиц. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - добавили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962323-razboynoe-napadenie-na-apteku-popalo-na-video-v-zhambylskoy-oblasti/