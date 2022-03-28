Павлодарец смог продать обменникам более 13 тысяч фальшивых долларов

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Павлодарец, съездив на отдых в Турцию, получил там от знакомого фальшивые 50 долларов США. Вернувшись домой, попробовал обменять деньги, у него получилось. Это и подтолкнуло молодого человека заняться прибыльным "бизнесом", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

На отдых в Турцию 29-летний павлодарец съездил в 2019 году. 50 фальшивых долларов США от знакомого получил отличного качества - в казахстанском обменном пункте от оригинала банкноту отличить не смогли.

"Убедившись, что поддельные доллары высокого качества и не вызывают подозрений в местах сбыта, задался преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение, путем приобретения и сбыта фальшивых долларов.

Для достижения задуманного приобрел через мессенджеры у неустановленного лица, проживающего в Турции, поддельные банкноты иностранной валюты номиналом 50 долларов США", - рассказали в пресс-службе ДУИС по Павлодарской области.

В период с 2019 по 2021 годы парень смог сдать в обменные пункты Нур-Султана и Бишкека порядка 13 с половиной тыс. долларов.

Задержали павлодарца сотрудники КНБ, при этом изъяли у него еще 588 поддельных купюр номиналом 50 долларов США.

Молодому человеку назначили 5 лет условного срока.

"Данный осужденный состоит на учете в службе пробации Павлодара. Еженедельно приходит на регистрацию, трудоустроен. Кроме того, с ним регулярно проводятся профилактические беседы", - прокомментировал начальник службы пробации Павлодара Асет Мынжасаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962449-pavlodarets-smog-prodat-obmennikam-bolee-13-tysyach-falshivyh-dollarov/