Растерзали свыше десятка баранов: найден хозяин одной из собак в Павлодарской области

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Полицейские провели проверку по факту нападения собак на баранов в селе Айнаколь и нашли хозяина одного из псов. В отношении мужчины составили административный протокол, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации стражей порядка, нападение собак на баранов произошло примерно в 3 часа ночи. Псы забрели в загон на территории частного дома и растерзали 3 овец и 9 ягнят.

Владелец погибших животных обратился с заявлением в полицию и указал сумму нанесенного ущерба, которая составила 400 тысяч тенге.

"Участковым инспектором установлен один из владельцев собак. По данному факту в отношении 46-летнего мужчины возбуждено административное производство по статье о нарушении правил выгула собак, что повлекло причинение ущерба имуществу физического лица", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Владельцу собаки грозит штраф более 30 тысяч тенге. Также составленный протокол дает право хозяину баранов обратиться в суд, чтобы потребовать возмещения материального ущерба.

Напомним, о нападении собак житель села Айнаколь сообщил в соцсетях. Сотрудники областной ветстанции выехали на место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962369-rasterzali-svyshe-desyatka-baranov-nayden-hozyain-odnoy-iz-sobak-v-pavlodarskoy-oblasti/