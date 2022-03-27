Собаки растерзали свыше десятка баранов в Павлодарской области

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13 растерзанных баранов в загоне обнаружил фермер в Павлодарской области. Сообщается, что убить животных могли собаки.

Информация о нападении псов на домашний скот в селе Коктас появилась в местом Telegram-канале "Типичный Павлодар - шок tipavlo".

Автор публикации заявил, что это не первый подобный случай в этом селе. Недавно, по словам местных жителей, был покусан жеребенок.

Как пишет Sputnik Казахстан, руководитель павлодарской областной ветеринарной станции Марат Апсаликов подтвердил факт нападения собак на баранов в селе Коктас.

"На место происшествия сразу же выехали руководитель Аксуского филиала областной ветстанции и участковый инспектор. Они установили, что это были не бродячие собаки - два или три пса охраняли соседний коттедж", - заявил он корреспондентам издания.

По словам руководителя ветстанции, хозяин собак куда-то уехал, а они сорвались с цепи и напали на домашний скот в загоне. В результате погибли 13 баранов.

Владелец погибших животных написал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности хозяина собак, добавил Апсаликов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962301-sobaki-rasterzali-svyshe-desyatka-baranov-v-pavlodarskoy-oblasti-video/