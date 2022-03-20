Незаконную майнинговую ферму нашли на железной дороге в Алматинской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

Транспортные полицейские обнаружили на территории железнодорожного тупика в Алматинской области незаконную майнинговую ферму с оборудованием и запасными частями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Сообщается, что ферму обнаружили сотрудники Линейного управления полиции на станции Алматы-1, когда осматривали территорию станции "Кундызды".

Правоохранители нашли помещение, которое было целиком оборудовано под майнинговые операции.

Как рассказал начальник ДП на транспорте Онал Бекиев, всего стражи порядка изъяли 130 ящиков аппаратуры для добычи криптовалют, а также жесткие диски и запасные части для аппаратуры.

"По данному факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - отметил генерал-майор полиции.

Также он отметил, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961657-nezakonnuyu-mayningovuyu-fermu-nashli-na-zheleznoy-doroge-v-almatinskoy-oblasti-video/