Облили керосином и подожгли: что известно о состоянии ребенка из Рудного

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16 марта в Костанайской области произошла трагедия: по версии полиции, житель Рудного поссорился со своей соседкой, после чего облил ее с маленьким ребенком керосином и поджог. Сейчас врачи борются за жизнь малыша.

Сейчас пострадавший 4-летний мальчик находится в Костанайской детской областной больнице, сообщили корреспонденты телеканала "Хабар 24". Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Сообщается, что на данный момент ребенок остается в реанимации, в состоянии медикаментозного сна. Никаких прогнозов врачи пока не дают.

Напомним, что 16 марта в поселке Станция Железорудная, в трех километрах от города Рудного произошла трагедия: мужчина облил соседку с ребенком керосином и поджег их.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента 4-летний ребенок получил более 40% ожогов поверхности тела. У пострадавшей женщины наблюдались ожоги кистей рук.

На подозреваемого в нападении мужчину было заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Сейчас он находится в ИВС, сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961569-oblili-kerosinom-i-podozhgli-chto-izvestno-o-sostoyanii-rebenka-iz-rudnogo/