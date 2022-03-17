Женщину с ребенком облили керосином и подожгли в Костанайской области

Иллюстративное фото: pexels.com

В Рудном сосед облил керосином женщину с ребенком и поджег. Уголовное дело расследуется по статье "Покушение на убийство". Об этом сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей официальной странице в Facebook.

По словам главы ведомства, он работает в полиции много лет и видел разное. Но этот случай его шокировал.

Как рассказал Ерлан Омарбеков, 16 марта в дежурную часть управления полиции Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру соседей. Он облил керосином и поджег 32-летнюю женщину вместе с ребенком.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Покушение на убийство". Подозреваемый помещен под стражу.

"Расследование преступления взято мною под личный контроль", - добавил начальник ДП Костанайской области.

Он отметил, что ребенок находится в реанимации с серьезными ожогами - более 40% поверхности тела. За его жизнь борются медики. У женщины - ожоги кистей рук.

Установлено, что причиной поступка мужчины стала ссора и выяснение отношений с соседями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961202-zhenschinu-s-rebenkom-oblili-kerosinom-i-podozhgli-v-kostanayskoy-oblasti/