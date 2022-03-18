Женщину с ребенком облили керосином и подожгли под Рудным: стали известны подробности (видео)

Соседка пострадавших. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Появились подробности страшной трагедии, произошедшей 16 марта в Костанайской области - здесь мужчина облил соседку с ребенком керосином и поджог. Сейчас 4-летний малыш находится в реанимации, его мама рассказала журналистам, что стало причиной конфликта.

С пострадавшей женщиной поговорили корреспонденты телеканала "Астана".

Потрясший всю страну инцидент произошел в поселке Станция Желознорудный, в трех километрах от Рудного.

Полиция считает, что причиной нападения на мать с сыном стала бытовая ссора, однако сама пострадавшая уверяет, что у ее соседа белая горячка.

Как рассказала Мария журналистам, все произошло примерно в 21.00 вечера. Сосед постучал в дверь и она открыла. Обычно Геннадий, так зовут мужчину, не представлял угрозы, а ее сына угощал конфетами. Но в этот раз все было иначе.

"На меня просто огонь полился, я не знаю с чего. Ребенок, как свечка горит. У него белая (горячка - прим.ред.), он приезжает с командировки, он по 2-3 недели пьет", - рассказала женщина.

Обе семьи жители дома называют неблагополучными, но публичного конфликта между ними не помнят.

"Шум слышала и крик, ребенок плакал сильно. Потом какой-то запах прошел, но я дверь не открывала, побоялась, зачем оно мне надо?" - поделилась соседка Алия Сисенова.

В момент нападения мальчик стоял рядом с матерью - горящий керосин попал ему на голову и полностью обжег лицо и легкие. У мальчика ожоги более 50% поверхности тела. Сейчас за его жизнь борются костанайские врачи.

"Ребенок по линии санавиации буквально несколько часов назад доставлен в реанимационное отделение Костанайской областной больницы, состояние его крайне тяжелое. Введен в медикаментозный сон", - проинформировала пресс-секретарь Костанайской областной больницы Ксения Жилкибаева.

У самой Марии обожжены кисти рук.

В департаменте полиции сообщили, что причиной нападения стал конфликт между соседями.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

По состоянию пострадавшего малыша врачи никаких прогнозов не дают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961368-zhenschinu-s-rebenkom-oblili-kerosinom-i-podozhgli-v-rudnom-stali-izvestny-podrobnosti-video/