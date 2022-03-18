Перестрелка близ Алматы: задержаны 17 подозреваемых, изъят арсенал оружия

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полиция задержала 17 участников массовой драки, произошедшей в начале марта близ Алматы. У подозреваемых изъято 12 единиц огнестрельного оружия и 8 автомашин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Факт был зарегистрирован 7 марта близ села Шамалган в Карасайском районе, где около 30 молодых людей выясняли между собой отношения с применением кулаков и оружия.

С места происшествия с огнестрельным ранением госпитализировали 30-летнего мужчину. И, как отметили в полиции, последствия перестрелки удалось минимизировать после вмешательства правоохранителей. Выяснилось, что конфликтующие стороны произвели в полицейских несколько выстрелов и покинули место происшествия.

На месте произошедшего криминалисты обнаружили множество стрелянных гильз от нарезного, гладкоствольного и травматического оружия и три брошенные автомашины.

"На сегодняшний день удалось задержать 17 человек, 16 помещены под стражу и один содержится под домашним арестом. Установлены также еще трое участников, которые объявлены в межгосударственный розыск.

У участников конфликта изъято 12 единиц огнестрельного оружия различного калибра, которые приобщены к материалам в качестве вещественных доказательств. Также изъяты 8 автомашин, водворенные на спецстоянку с проведением необходимых экспертиз", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемым инкриминируются несколько статей - "хулиганство с применением огнестрельного оружия", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "покушение на убийство.

В ведомстве дополнили, что правоохранители продолжают мероприятия по установлению и розыску остальных участников инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961556-perestrelka-bliz-almaty-zaderzhany-17-podozrevaemyh-izyat-arsenal-oruzhiya/