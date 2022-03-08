"Участвовали около 30 человек": массовая драка закончилась стрельбой в Алматинской области

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В Алматинской области молодые люди устроили массовую драку с применением огнестрельного оружия. В больницу с тяжелым ранением госпитализирован 30-летний мужчина. Вооруженный конфликт прокомментировали в акимате Карасайского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация об инциденте с ориентировками на 10 человек появилась в Telegram-канале Kozachkov offside.

"Молодежь выясняла, кто круче. В Шамалгане вчера случился замес то ли из-за местного базара, то ли из-за куска земли. Закончилось дело стрельбой, один раненый в больнице. Двадцатые - новые девяностые?" - отмечается в посте.

Также указывается, что в вооруженном конфликте якобы участвовали около 50-60 человек из двух сельских округов Карасайского района. Предположительно, разборки произошли из-за передела сфер влияния.

В районном акимате инцидент подтвердили и сообщили, что к месту происшествия были стянуты бойцы СОБР.

"Факт зарегистрирован днем 7 марта. Пока известно, что в конфликте принимали участие около 30 человек из сельской молодежи. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого правоохранители устанавливают всех участников инцидента и его причину", - сообщил главный специалист отдела ОВП Карасайского района Алихан Кожекеев.

Известно, что на месте происшествия обнаружены гильзы, боеприпасы различного калибра и две автомашины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959752-uchastvovali-okolo-30-chelovek-massovaya-draka-zakonchilas-strelboy-v-almatinskoy-oblasti/