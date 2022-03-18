Блогера приговорили к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство в Алматинской области
В Алматинской области женщину-блогера осудили на 3,5 года лишения свободы за мошенничество и вымогательство, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
Популярного сельского блогера обвиняли в вымогательстве и мошенничестве. Следствие и судебный процесс проходили в Енбекшиказахском районе.
Молодая женщина из села Шелек создала и вела в соцсетях страницы с несколькими тысячами подписчиков.
Установлено, что в период пандемии блогер угрожала администратору кафе распространением сведений, которые могли бы принести вред бизнесу, и ежемесячно незаконно получала около 20 тысяч тенге.
Суд признал женщину виновной по ст.194 "Вымогательство" и ст.190 "Мошенничество" УК РК. Она приговорена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Но с учетом наличия малолетних детей наказание ей отсрочили до достижения их 14-летнего возраста.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961528-blogera-prigovorili-k-35-godam-tyurmy-za-vymogatelstvo-v-almatinskoy-oblasti/