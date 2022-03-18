Экс-полицейского, застрелившего своего одноклассника, осудили в Костанае

Руслан Клышев. Фото: Владислава Высоцкого/tobolinfo.kz

В Костанае вынесли приговор экс-полицейскому Руслану Клышеву, застрелившему своего одноклассника. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве, передает "ТоболИнфо".

Конфликт между одноклассниками произошел из-за переписки в WhatsApp-группе в марте 2021 года.

После чего мужчины решили поговорить с глазу на глаз. На встречу стоматолог Ермек Омаров приехал с двумя приятелями, а сотрудник ДП Костанайской области принес с собой ружье. В какой-то момент полицейский выстрелил, его одноклассник скончался.

Суд признал 38-летнего Руслана Клышева виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Так как подсудимый характеризуется положительно, а также имеет на иждивении троих малолетних детей и престарелую мать, ему дали минимальное наказание из 15 лет возможных.

Мужчина также лишен специального звания "майор полиции" и обязан выплатить семье убитого 5 млн тенге.

Защита осужденного не согласна с приговором. У сторон есть время на обжалование.

Напомним, 8 марта 2021 года программиста ДП Костанайской области задержали по подозрению в убийстве одноклассника. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого сотрудник выстрелил в знакомого и тот погиб.

В суде Руслан Клышев озвучил свою версию произошедших событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961484-eks-politseyskogo-zastrelivshego-svoego-odnoklassnika-osudili-v-kostanae/