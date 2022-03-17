Мужчина 10 дней прятался в степи после убийства в Алматинской области

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В Алматинской области по подозрению в совершении убийства задержали 42-летнего жителя Капшагая. Десять дней мужчина скрывался в степи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

7 марта в Балхашском районе на территории одного из крестьянских хозяйств у села Кокжиде было обнаружено тело 56-летнего скотника. Как установили судебные криминалисты, мужчина был убит двумя ударами ножа. Преступник с места происшествия скрылся на лошади.

"При осмотре места преступления было установлено, что убийство совершено при распитии алкоголя. Оказалось, что вторым участником застолья был 42-летний житель Капшагая.

Мужчина ускакал на коне и в течение последних десяти дней скрывался в степной зоне. В итоге его удалось задержать в Енбекшиказахском районе на отдаленной ферме, расположенной близ реки Или, в 300-350 км от места преступления", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемый уже дал признательные показания и помещен под стражу в изолятор временного содержания. Расследование проводится по ст.99 УК РК (Убийство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961330-muzhchina-10-dney-pryatalsya-v-stepi-posle-ubiystva-v-almatinskoy-oblasti/